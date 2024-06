DPA Agenten in het bos waar het lichaam van Valeriia is gevonden

NOS Nieuws • vandaag, 16:58 Vermist meisje (9) in Duitsland dood gevonden, politie gaat uit van misdrijf

In Duitsland is een sinds vorige week vermist meisje dood gevonden in een bos. De politie gaat ervan uit dat de 9-jarige Valeriia uit Oekraïne door een misdrijf om het leven is gekomen. Het meisje was twee jaar geleden vanwege de oorlog met haar moeder naar Duitsland gevlucht.

Valeriia was voor het laatst gezien toen ze vorige week maandag onderweg was naar school in haar woonplaats Döbeln, tussen Leipzig en Dresden. Daar kwam ze nooit aan. Haar moeder sloeg dezelfde dag groot alarm.

Ver van bospad

Het lichaam werd gisteren gevonden bij een grote zoektocht en vandaag maakte de politie bekend dat het Valeriia is. Ze lag op een plek in het bos die moeilijk toegankelijk is, op ongeveer 4 kilometer van haar huis. Op haar lichaam zijn geen sporen gevonden van seksueel misbruik.

Honderden agenten en en burgers hebben de afgelopen dagen naar het meisje gezocht. Er is nog niemand gearresteerd in deze zaak. De officier van justitie zei op een persconferentie dat het onderzoek zich nu richt op de sociale kring van het meisje en haar familie.