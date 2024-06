Reuters Archieffoto van een racepaard

NOS Nieuws • vandaag, 20:54 'Nederlanders helpen bij illegale slacht Ierse renpaarden voor consumptie'

Een aantal Nederlandse paardenhandelaren is betrokken bij de illegale slacht van afgedankte renpaarden, zegt House of Animals. De Nederlandse dierenbelangenorganisatie heeft er in samenwerking met Ierse journalisten onderzoek naar gedaan.

Volgens tv-programma RTÉ Investigates verdwijnen jaarlijks vele duizenden Ierse racepaarden uit registratiesystemen. Een deel van hen komt terecht in een illegaal Europees circuit. Daar worden de dieren onder een nieuwe identiteit geslacht voor consumptie, terwijl ze daar niet voor geschikt zijn.

'Zeker drie Nederlanders betrokken'

"De dieren zitten vaak vol medicatie om te presteren bij races", zegt Karen Soeters van House of Animals (HoA). Criminelen voorzien deze paarden van een nieuwe chip en paspoort, waarna ze onterecht wel in aanmerking komen voor de slacht. Volgens de organisatie zijn minstens drie Nederlandse handelaren en een slachthuis bij deze praktijken betrokken. Het vlees zou terechtkomen in snacks, zoals bitterballen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zegt geen aanwijzingen te hebben dat er momenteel illegaal geslacht paardenvlees op de markt is in Nederland. De woordvoerder kan niet inhoudelijk ingaan op vragen over individuele bedrijven of handelaren.

Wel bevestigt de toezichthouder dat het onlangs een onderzoek naar fraude met paardenpaspoorten in Nederland heeft overdragen aan het Openbaar Ministerie. "Dat vlees is van de markt gehaald", licht de woordvoerder toe. Ook zijn andere Europese landen gewaarschuwd.

Undercover

Volgens HoA ging deze EU-brede waarschuwing in 2022 over een slachterij in Kerkdriel. De organisatie heeft tijdens het onderzoek undercover gefilmd bij dit bedrijf en stelt dat er sprake is van dierenmishandeling. "Uiteindelijk zijn er die ochtend 52 paarden geslacht, waarvan de herkomst terecht onzeker te noemen is."

De NOS heeft geprobeerd de slachterij in Kerkdriel te bereiken voor een reactie, maar dat is niet gelukt. Regionale omroep L1 heeft contact gehad met een paardenhandelaar uit Meijel die wordt genoemd door HoA, maar die gaf aan op dat moment niet te willen reageren.

Reeds veroordeeld

Ook een al veroordeelde Nederlandse paardenhandelaar wordt door de dierenbelangenorganisatie beschuldigd van betrokkenheid. Deze man kreeg vorig jaar in Frankrijk een celstraf en geldboete van 75.000 euro opgelegd voor betrokkenheid bij gesjoemel met paardenvlees.

De Ierse omroep RTE verwijst naar een maandelijks EU-rapport uit april 2024. Daarin wordt vermeld dat er bij 51 paarden afkomstig uit Nederland en Italië sprake is geweest van illegale slacht. Maar uit het document wordt niet duidelijk wanneer dit probleem is vastgesteld, of bij welke handelaar.

HoA zegt aanwijzingen te hebben dat nog meer Nederlanders betrokken zijn bij illegale slacht van racepaarden. De organisatie vindt dat de NVWA ernstig tekortschiet in zijn taak om dit op te sporen en aan te pakken. De toezichthouder ontkent dat en zegt dat er strenge controles zijn in Nederland.

Het is niet de eerste keer dat paardenslachterijen in Nederland in opspraak raken. Zo werden tussen 2019 en 2021 twee mannen veroordeeld tot een gevangenisstraf omdat ze paardenvlees verkochten als rundvlees.