Reinette Klever (PVV) wilde van ontwikkelingshulp af, nu beoogd minister

De 56-jarige Reinette Klever, van huis uit bedrijfseconoom, zat van 2012 tot 2017 voor de PVV in de Tweede Kamer en deed het woord over zorg en energie. In een debat in 2016 pleitte ze voor het afschaffen van het eigen risico in de zorg. Ze wilde dat betalen met het afschaffen van ontwikkelingshulp.