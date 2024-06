ANP Klever midden maakt een onderwerp voor ON met Geert Wilders en Zwarte Piet

NOS Nieuws • vandaag, 11:07 PVV'er die Ontwikkelingshulp wilde afschaffen, daarvoor nu kandidaat-minister

Oud-Kamerlid Reinette Klever is de PVV-kandidaat om minister voor Buitenlandse handel en Ontwikkelingshulp te worden. Dat melden Haagse bronnen aan de NOS.

De bedrijfsecononoom Klever was PVV-Tweede Kamerlid tussen 2012 en 2017 en voerde daar onder meer het woord over energie en zorg. In een debat in 2016 pleitte ze ervoor afschaffing van het eigen risico te betalen door ontwikkelingshulp af te schaffen.

Dit zijn de namen van de kandidaat-ministers en kandidaat-staatssecretarissen die we tot nu toe kennen.

Na haar vertrek uit de Kamer keerde ze als werknemer terug in het investeringsbedrijf van haar man. Ze beklaagde er zich toen wel eens over dat het moeilijk was om bijvoorbeeld als toezichthouder in de zorg aan de bak te komen. Volgens haar was het stempel 'PVV' op haar cv een barrière.

Ongehoord Nederland

Sinds begin vorig jaar is ze bestuurslid van de omroep Ongehoord Nederland (ON) en ook commentator in het programma Ongehoord Nieuws. ON kreeg verschillende boetes van de NPO vanwege het schenden van de journalistieke code.

Klever zelf levert vaak scherpe kritiek op het functioneren van de publieke omroep en verdedigt het beleid van Ongehoord Nederland fel. Onlangs retweette ze een bericht van Ongehoord Nederland TV, waarin gesproken wordt over het "unieke geluid wat ON! brengt over massa-immigratie, klimaathysterie, coronacrisis en globalistische organisatie".