AP

NOS Nieuws • vandaag, 22:26 Man filmt beer in hangmat achtertuin Vermont: 'Grappig om te zien'

In Nederland moet je er voor naar de dierentuin, maar in de Amerikaanse staat Vermont bestaat de kans dat je ze aantreft in je eigen achtertuin: zwarte beren. Noah Dweck, inwoner van de plaats Waitsfield, trof twee jonge zwarte beren in zijn tuin aan, waarvan er één de hangmat uitprobeerde.

"Ik zat aan mijn bureau bij ons thuis en ik had de hordeuren openstaan en hoorde toen de hangmat rinkelen. Toen besefte ik dat er helemaal geen wind stond en wist meteen dat het beren waren", zegt Dweck tegen persbureau AP.

"Dus rende ik naar boven, keek uit het raam en zag wat jullie in de video zien: twee beren, waarvan de een nieuwsgierig naar de ander kijkt terwijl die zichzelf aan het krabben was en in de hangmat aan het hangen was."

De beelden van de beren:

0:27 Beer kruipt in hangmat

Dweck pakte zijn telefoon om alles vast te leggen, maar joeg de twee beren daarna weg. "Want het is echt niet de bedoeling dat je ze te dicht bij je huis laat. Je wilt ze wel duidelijk maken dat ze weg moeten gaan."

Noah en zijn partner Kristen Dweck hadden al eerder zwarte beren rond hun huis gezien, maar een beer die ontspande in een hangmat was een primeur. "We leven in een druk berengebied. De beren zijn erg gewend aan menselijk contact, dus ik neem aan dat ze al eerder de hangmatten van andere mensen hebben gevonden", zei Dweck.

Incidenten toegenomen

"Om eerlijk te zijn was het behoorlijk indrukwekkend dat de beer er niet vanaf viel. Het dier leek te weten hoe je ermee om moet gaan, heel grappig om te zien."

De staat Vermont, die grenst aan Canada, heeft een gezonde populatie zwarte beren. Het aantal waarnemingen en incidenten met de dieren is de afgelopen jaren toegenomen.