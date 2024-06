NOS Sport • vandaag, 22:23 Basketballers Leiden niet opgewassen tegen Oostende in finale BNXT League

Het is de basketballers van Zorg en Zekerheid Leiden niet gelukt om hun titel in de BNXT League te prolongeren. Ze verloren woensdag ook de tweede wedstrijd in de finale van Filou Oostende. Het werd 66-79 in Leiden.

Maandag had de kampioen van Nederland al kansloos de eerste wedstrijd van de best-of-three verloren, het werd toen 85-58 in Oostende. De beste ploeg uit België wint de finale daardoor met 2-0.

De BNXT League, een competitie met de beste basketbalclubs uit België en Nederland, bestaat pas drie jaar. In de eerste twee seizoenen was Leiden de grote plaaggeest van Oostende, dat vorige week voor 25ste keer kampioen van België werd en voor de dertiende keer op rij.

Sta-in-de-weg

Twee jaar terug schakelde Leiden de Belgische recordkampioen uit in de halve finale en pakte het daarna de overall titel van de lage landen ten koste van Donar uit Groningen. Afgelopen seizoen waren de Leidenaren opnieuw een sta-in-de-weg voor Oostende, toen in de finale, die met 2-1 werd gewonnen.

Zover kwam het dit jaar niet. Net als maandag was de ploeg van Doug Spradley niet opgewassen tegen Oostende. Al na het eerste kwart keek de zesvoudig kampioen van Nederland tegen een achterstand van negen punten aan (18-27). Leiden kwam nog terug tot zes punten (21-27), maar zag de sterke Belgen daarna weer uitlopen naar 33-47 bij rust.

Ook in de tweede helft kon de thuisploeg het Oostende niet echt meer moeilijk maken. Leiden bleef steeds op een achterstand van zo'n tien punten hangen. Via 51-62 aan het einde van het derde kwart werd het uiteindelijk 66-79.

De Amerikaan Taijon Jones was met 29 punten topscorer bij Leiden. Zijn landgenoot Khalil-Ullah Ahmad maakte er 24 voor Oostende.

Vorig seizoen won Leiden nog de treble, toen het de nationale beker pakte, kampioen van Nederland werd en ook de titel in de BNXT League greep.

Laatste duel Van Rossom

Voor Oostende-speler Sam van Rossom was het zijn laatste wedstrijd als profbasketballer. De 38-jarige Belgische guard speelde dertien seizoenen op het hoogste niveau in Spanje, waar hij twee Europese prijzen won met Valencia. Dit seizoen keerde hij terug naar Oostende, de club waar hij zijn basketbalcarrière was begonnen.

Bouzin hoofdcoach Landstede

De kersvers kampioen verliest ook assistent-coach Gaëlle Bouzin. De Belgische gaat komend seizoen aan de slag als hoofdcoach bij de Nederlandse club Landstede Hammers uit Zwolle, waar ze haar landgenoot Jean-Marc Jaumin opvolgt. De 38-jarige Bouzin wordt daarmee de eerste vrouwelijke hoofdcoach op het hoogste niveau in het Nederlandse basketbal.