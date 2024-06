Ambitieuze plannen voor Holwert aan Zee gaan niet door

Uit onderzoek blijkt dat in de begroting voor Holwert aan Zee een gat van tientallen miljoenen euro's zit, meldt Omrop Fryslân . Het voorstel is nu om een (minder duur) zoetwatermeer aan te leggen bij Holwert.

De eerste plannen voor Holwert aan Zee ontstonden al meer dan tien jaar geleden. Het krimpdorp kon wel een make-over gebruiken, zo was het idee van de plannenmakers. Holwert is vooral bekend als laatste dorp voor de pont naar Ameland. Dat zou in één keer kunnen veranderen door een gat in de dijk te maken zodat een open verbinding met de Waddenzee tot stand komt.