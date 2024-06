Miljoenen Europeanen kijken illegaal naar grote sportevenementen

Van alle Europese burgers maakt 12 procent gebruik van illegale downloads of streamingdiensten om naar sport te kijken. In Nederland gaat het zelfs om 15 procent van de consumenten en 31 procent van de jongeren tussen 15 en 24 jaar. Dat blijkt uit een rapport van het Bureau voor intellectueel eigendom van de Europese Unie (EUIPO).

Het aanbod van illegale streams is al jaren een probleem voor tv-aanbieders. De techniek van IPTV, het kijken van televisie via het internet, is op zichzelf niet illegaal in Nederland. Het is wel strafbaar om abonnementen aan te bieden en af te sluiten als voor die films en series geen licentievergoeding is betaald.