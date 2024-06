ANP Chadi Riad viert zijn doelpunt tegen Congo-Brazzaville

NOS Voetbal • vandaag, 23:16 Galavoorstelling Marokko in WK-kwalificatie: 6-0 tegen Congo-Brazzaville

Marokko heeft niets overgelaten van Congo-Brazzaville in het WK-kwalificatieduel. De ploeg, waar Hakim Ziyech in de basis stond, won met 6-0.

Voor Marokko was dit voornamelijk een belangrijke wedstrijd voor het vertrouwen, nadat het afgelopen vrijdag met pijn en moeite van Zambia had gewonnen. De 'Atlasleeuwen' hebben tot nu toe alle kwalificatieduels gewonnen en staan met negen punten eerste in groep E.

Marokko domineert het begin

Vanaf het eerste fluitsignaal waren de verhoudingen duidelijk: Marokko was de leidende partij, Congo-Brazzaville de lijdende. In de achtste minuut brak Azzedine Ounahi door, de verdediging liet hem begaan. Hij krulde de bal fraai in de verre hoek en tekende voor de 1-0.

De mannen uit Congo-Brazzaville waren daarna nog altijd niet scherp. Ziyech nam in de zestiende minuut een vrije trap, die niet goed werd uitverdedigd. In de kluts kwam de bal voor de voeten van centrale verdediger Chadi Riad, die de bal simpel binnentikte.

Nog geen vijf minuten later was de 3-0 ook al gemaakt: een goede assist van Achraf Akimi werd mooi in de korte hoek binnengeschoten door spits Ayoub El Kaabi. Even liet de winnende ploeg daarna het gas los, maar Congo-Brazzaville kwam niet terug in de wedstrijd.

Hattrick El Kaabi

Vlak voor rust draaide Marokko de duimschroeven weer aan. Ziyech counterde een moedige poging van de Congolezen om naar het Marokkaanse doel te trekken. Hij schoof de bal naar Ounahi, die hem op zijn beurt in één keer in de voeten speelde van El Kaabi, die vervolgens binnen tikte voor zijn tweede.

Na de rust ging de Ounahi/El Kaabi-tandem door waar die gebleven was. Na een kort genomen vrije trap, legde Ounahi de bal perfect op het hoofd van de vrijgelopen spits, die de bal via de paal in het doel tikte voor de 5-0. Vlak na zijn hattrick werd El Kaabi gewisseld. Voor hem in de plaats kwam Soufiane Rahimi.

Marokko leidt de groep

Eenmaal in het veld toonde Rahimi meteen waartoe hij in staat was: hij schoot de bal perfect in de bovenhoek en scoorde daarmee het laatste doelpunt van de wedstrijd. Youssef En-Nesyri kreeg nog een grote kans, maar miste na goed keeperswerk van Owen-Césaire Matimbou.

Congo-Brazzaville creëerde ook nog een paar kleine kansen, maar kon geen doelpunt meer maken. In groep E staat Marokko nu aan de leiding met negen punten uit drie wedstrijden, Tanzania staat tweede met zes punten uit evenveel wedstrijden. Congo-Brazzaville heeft nog altijd nul punten.