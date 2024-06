AFP Hakim Ziyech krijgt knuffels na het benutten van de penalty

NOS Voetbal • vandaag, 23:47 Ziyech helpt Marokko met penalty aan zege op Zambia in WK-kwalificatie

Marokko heeft met een 2-1 zege op Zambia goede zaken gedaan in de WK-kwalificatie. Hakim Ziyech benutte een penalty in de zesde minuut en schoot zijn ploeg op een 1-0 voorsprong, waarna de Atlasleeuwen nooit meer in de problemen kwamen.

De wedstrijd werd in de 67ste minuut in het slot gegooid door een doelpunt van de 19-jarige Eliesse Ben Seghir. De speler van AS Monaco liep goed vrij in het strafschopgebied en kon het voorbereidende werk van Brahim Díaz gemakkelijk afronden.

Vroege penalty

Marokko zette meteen in de wedstrijd druk. Youssef En-Nesyri bleef knap aan de bal in het strafschopgebied, maar werd neergehaald. De scheidsrechter wees naar de stip. Ziyech schoot de bal langs keeper Lawrence Mulenga.

De Marokkanen hadden in de eerste helft overwicht, maar konden de voorsprong niet verder uitbouwen. Zambia kwam maar moeilijk aan voetballen toe.

Tweede helft brengt spanning

In het begin van de tweede helft bleef Marokko domineren en liet Brahim Díaz lmeermaals zijn klasse zien door in de kleine ruimtes kansen te creëren. In de 67ste minuut leverde zijn actie een fraaie goal op. Hij passeerde de verdediging en speelde ploeggenoot Ben Seghir goed vrij. Die laatste hoefde de bal enkel nog binnen te tikken.

Na de 2-0 van Ben Seghir, kwamen de Zambianen op gang. De ploeg creëerde ineens steeds meer kansen en in de tachtigste minuut lukte het wisselspeler Edward Chilufya zelfs om te scoren. De 24-jarige speler van BK Häcken liep nog pas twee minuten in het veld en schoof de bal in de korte hoek langs kieper Yassine Bounou.

Het slotoffensief liep alleen op niets uit. De Marokkanen herpakten zich en controleerden de rest van de wedstrijd. mback Stoppila Sunzu kopte de bal over het doel.

Stand in de poule

Na de overwinning op Zambia staat Marokko alleen op kop in poule E met zes punten uit twee wedstrijden. Eerder won Marokko al van Tanzania. Naast Zambia en Tanzania zit Marokko ook in de poule met Niger, Congo-Brazzaville en Eritrea.