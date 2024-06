Reuters De paus

NOS Nieuws • vandaag, 22:43 Paus gebruikt opnieuw denigrerende term over homo's in het Vaticaan

Paus Franciscus heeft zich in besloten kring opnieuw denigrerend uitgelaten over homoseksuelen in het Vaticaan, meldt het Italiaanse persbureau ANSA.

Volgens het persbureau gebruikte de paus opnieuw het woord "frociaggine", dat zoveel betekent als "flikkerbende". Tijdens een ontmoeting vandaag met priesters zei hij: "Er hangt een sfeer van flikkerigheid in het Vaticaan". Daarop zei hij dat het beter zou zijn als jonge mannen met "homoseksuele neigingen" niet worden toegelaten tot de priesteropleiding.

Eind vorige maand kwam naar buiten dat de paus tijdens een besloten ontmoeting met een aantal Italiaanse bisschoppen dezelfde beladen term had gebruikt. Op de bijeenkomst ging het over de vraag of celibataire homoseksuele mannen toegelaten mogen worden tot een priesteropleiding.

De paus antwoordde stellig van niet, want, zo zei hij, op de priesteropleidingen is er al veel te veel 'frociaggine'. Het duurde een week voor de uitspraak uitlekte via een roddelwebsite. Er werd geschokt op gereageerd, omdat Franciscus juist bekendstaat om zijn relatief tolerante houding tegenover de lhbti-gemeenschap.

Het Vaticaan bevestigde in een reactie niet dat Franciscus het woord daadwerkelijk heeft gebruikt. "De paus verontschuldigt zich bij iedereen die zich beledigd voelt", zei een woordvoerder toen. Het was nooit zijn bedoeling om iemand te beledigen of homofobe termen te gebruiken, aldus de zegsman.

Ook verdedigden mensen de paus door te zeggen dat hij de bijklank van het woord niet goed heeft ingeschat, omdat hij Argentijns en dus Spaanstalig is.

Vaticaan-correspondent Andrea Vreede: "De storm van protesten over het gebruik door paus Franciscus van het zeer negatieve slang-woord "frociaggine" is nog niet overgewaaid of de paus gebruikt het opnieuw. Weer tijdens een besloten ontmoeting met geestelijken. Dit keer niet om de sfeer op de priesteropleidingen te duiden, maar om wat hij een stroming noemt aan te duiden in het Vaticaan zelf. "Goeie jongens zijn het," zou hij gezegd hebben, "maar het is beter om ze niet toe te laten tot de seminaries." Om reacties voor te zijn, kwam het Vaticaanse persbureau dit keer meteen met een verklaring waarin men probeerde de woorden van de paus op een vriendelijke manier weer te geven. Hij zou een oproep hebben gedaan om mensen met homoseksuele neigingen in de Kerk te ontvangen en te begeleiden. En vooral om voorzichtig te zijn bij de toelating tot de seminaries. Maar die vriendelijke verpakking kan niet verbloemen dat het weren van homoseksuelen uit het priesterschap een zeer belangrijk punt blijkt te zijn voor Franciscus. Hij benadrukt hoe welkom homo's zijn in de Kerk, maar niet als priesters. Overigens precies volgens de officiële regels opgesteld door zijn voorganger Benedictus XVI."