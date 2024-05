Vaticaan na uitspraak paus: 'Was nooit de bedoeling om te beledigen'

Vaticaan-correspondent Andrea Vreede:

"Na lang aandringen van journalisten kwam de woordvoerder van het Vaticaan halverwege de middag met een verklaring. Daarin stond dat de paus op de hoogte was van de berichtgeving door de media.

Franciscus herhaalt met klem dat er "in de Kerk ruimte is voor iedereen, precies zoals hij of zij is! De paus heeft nooit homofobe uitspraken willen doen en biedt zijn excuses aan. Aan al diegenen die zich gekrenkt hebben gevoeld door het gebruik van een term die door anderen is overgebracht."

En daarmee blijft het dubbelzinnig. Alsof paus Franciscus een term heeft overgenomen die door iemand anders eerder tijdens de ontmoeting was gebruikt. Hoe het ook zij: het is de zoveelste communicatieve uitglijder van deze paus."