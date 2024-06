'Scheetbelasting' voor uitstoot vee Nieuw-Zeelandse boeren van de baan

Het plan van de Nieuw-Zeelandse regering om boeren belasting te laten betalen voor de uitstoot van hun vee is van de baan. De huidige regering heeft vandaag bekendgemaakt daadwerkelijk een einde aan het plan van de vorige regering te maken.

Een groot deel van de agrarische sector was het helemaal niet eens met de 'scheetbelasting'. Het voorstel van de regering hield in dat boeren zouden moeten betalen voor onder andere het schadelijke broeikasgas methaan dat vrijkomt bij scheten en boeren van hun vee. Volgens de boeren zou de heffing hun bedrijven onrendabel maken, maar daar hoeven ze zich geen zorgen meer over te maken.