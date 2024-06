Clemens Rikken Theo Heuft was eigenaar van het beroemde Amsterdamse bordeel Yab Yum

NOS Nieuws • vandaag, 22:25 Groot en fout geld kwam bij luxebordeel Yab Yum, oprichter Theo Heuft (89) overleden

Theo Heuft, oprichter van het roemruchte Amsterdamse bordeel Yab Yum, is overleden. Dat heeft zijn familie laten weten aan De Telegraaf. De 89-jarige Heuft overleed thuis in Frankrijk in zijn slaap.

Heuft was de man achter een van de meest exclusieve seksclubs ter wereld. Yab Yum was gevestigd aan het Singel en opende in 1976. Heuft, een Amsterdamse jongen uit een katholiek middenstandsgezin, had voor die tijd al een café, een bordeel en een gokhuis opgezet. Hij was een goed handelaar, maar vergokte veel van zijn inkomen.

"Ik was een beetje gokverslaafd. Dat is een verslaving die je niemand gunt", zei Heuft in 2021 in de documentaire Yab Yum van Anna van 't Hek. Het was wel wat hem tot zijn grote succes leidde. In het pand waarin het luxebordeel later zou komen zat een gokhuis. De eigenaar was een vriend van Heuft.

'Heel Nederland in blote kont voorbij zien komen'

Jarenlang verwelkomde Yab Yum lokale en internationale gasten. De entreeprijs, 75 gulden, was voor die tijd fors. Op de begane grond bevond zich een overdadig ingerichte bar met gecapitonneerde wanden en meubels, kroonluchters en veel goud. De barmannen waren homoseksueel - van romances tussen 'de meisjes' en heteroseksuele jongens achter de bar zou maar ruzie komen.

Wie 300 gulden betaalde, mocht met een dame naar boven. De kamers waar de prostituees hun werk deden hadden allemaal een bubbelbad.

Gefortuneerde zakenmensen, voetballers, criminelen: ze wisten Yab Yum binnen de kortste keren te vinden. "Ik heb heel Nederland in zijn blote kont voorbij zien komen", zegt barman Tonnie in de documentaire over de seksclub. Wereldsterren zag hij ook. "Of het nou Tom Jones was, of Sting, Demis Roussos, of Aznavour. Dat wilde niet zeggen dat ze allemaal naar boven gingen. Maar het geld speelde geen rol."

Criminele activiteiten

In 1999 verkocht Heuft het beroemde bordeel. Drie jaar eerder was voor de deur een portier doodgeschoten. Volgens Het Parool waarschijnlijk het gevolg van een conflict met bodyguards van criminelen Sam Klepper en John Mieremet. Misdaadjournalisten Paul Vugts en Bart Middelburg schreven in 2006 in die krant dat er aanwijzingen waren dat Heuft zijn seksclub gedwongen moest verkopen aan de groep rond de toen al geliquideerde topcrimineel Klaas Bruinsma en de Hells Angels.

In 2007 werd Yab Yum gesloten omdat de gemeente Amsterdam de vergunningen had ingetrokken wegens het vermoeden van criminele activiteiten. Heuft en zijn vrouw Monique woonden toen al jaren in Frankrijk. Ze runden in Zuid-Frankrijk en later in de Bourgogne een bed and breakfast. "Ik kijk niet terug", zei de horecabaas vaak tegen journalisten als hem gevraagd werd naar hoe het de club vergaan was.

Vanaf 2013 was het bordeel een paar jaar open als museum. Het interieur van het sekspaleis is nog steeds intact. Van 't Hek filmde in de voormalige club voor haar documentaire. Mogelijk wordt later dit jaar ook een dramaserie in het pand opgenomen. Aan de voorbereiding van die serie werkte Heuft nog mee.