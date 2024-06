EPA

NOS Nieuws • vandaag, 21:52 Grootschalige fraudezweem rond Japanse automakers: 'Vertrouwen is beschadigd' Anoma van der Veere Correspondent Japan

Anoma van der Veere Correspondent Japan



Japanse auto's staan bekend om hun kwaliteit en levensduur, maar de betrouwbaarheid van de grootste automakers uit het land komt door grootschalige fraude onder druk te staan.

Vandaag heeft het Japanse ministerie van Land en Infrastructuur invallen gedaan bij de hoofdkantoren van Honda en Mazda, in navolging van eerdere onderzoeken bij automakers Toyota en Suzuki en motormaker Yamaha. De fabrikanten worden verdacht van het vervalsen van data bij veiligheidstesten.

Volgens de vijf betrokken bedrijven zijn er geen veiligheidsproblemen, maar het ministerie gaat opnieuw testen of de modellen waarbij fraude is gepleegd voldoen aan de huidige veiligheids- en milieunormen. Intussen heeft de overheid een gedeeltelijk leveringsverbod opgelegd aan Toyota, Mazda en Yamaha.

Grootschalige fraude

Volgens het ministerie heeft Honda testresultaten van onder andere geluidsmetingen vervalst. In totaal gaat het om 22 automodellen, waaronder de Fit die tussen 2009 en 2017 werd geproduceerd en sinds 2011 beschikbaar is in Europa. Onder de auto's die momenteel in productie zijn, heeft het ministerie geen onregelmatigheden gevonden.

Bij Toyota gaat het om zeven modellen, waaronder de Corolla Fielder, Corolla Axio, en Yaris Cross, die nog steeds in productie zijn. Hierbij is vervalste data aangeleverd met betrekking tot de testen van voetgangers- en inzittendenbescherming. Bij de stopgezette automodellen Crown, Isis, Sienta en RX van dochtermerk Lexus, betreft het fouten in de botsproeven.

Akio Toyoda, voorzitter van Toyota, verklaart dat "er geen veiligheidsprobleem is." Volgens het bedrijf zijn de testen in striktere omstandigheden uitgevoerd dan vereist volgens de nationale veiligheidsregels. Desondanks geeft Toyota toe dat het jarenlang fraude heeft gepleegd.

Bij Mazda betreft het vijf modellen, waaronder de Roadster RF en de MAZDA2 die beide nog in productie zijn. Hierbij gaat het om vervalste data in de vermogenstesten. Bij de stopgezette modellen Atenza, Axela (MAZDA3) en MAZDA6 is foute data aangeleverd van de airbag-activeringstesten. In totaal gaat het om meer dan 150.000 auto's.

Suzuki heeft in 2014 data vervalst bij remtesten van het automodel Alto. Dit model was tot 2015 te koop in Europa. Bij motormaker Yamaha gaat het om fraude bij geluidstesten van drie modellen, waarvan de YZF-R1 nog in productie is. Hiervoor is een leveringsverbod uitgevaardigd.

Onbegrijpelijke regels en personeelstekorten

De grootschalige fraude komt aan het licht in de nasleep van eerdere schandalen bij Daihatsu en Hino, beide onderdeel van Toyota. Deze automakers hebben ook lange tijd gefraudeerd bij verschillende testen.

Na maandenlange productiestakingen zijn de bedrijven weer bezig met nieuwe leveringen. Nog eens 85 andere automakers en leveranciers van onderdelen zijn toegevoegd aan de lijst bedrijven waar het ministerie binnenkort een inspectie wil uitvoeren.

Het heeft geleid tot een publieke woordenwisseling tussen de overheid en de fabrikanten. Volgens de autobedrijven ligt het probleem bij een tekort aan gespecialiseerd personeel en een certificeringssysteem dat moeilijk te begrijpen is.

Op een persconferentie van Toyota verklaarde voorzitter Toyoda dat hij geen goed inzicht had in de nationale wetgeving met betrekking tot veiligheidstesten vanwege de ingewikkelde regelgeving, en verklaarde dat het bedrijf niet beschikt over personeel "dat alle processen in het certificeringsproces begrijpt".

Volgens omroep NTV hebben meerdere overheidsfunctionarissen eveneens verklaard dat een tekort aan gespecialiseerde ambtenaren het opsporen van fraude moeilijk maakt. De grote automakers hebben daarbij veel vrijheid bij het zelfstandig uitvoeren van de veiligheidstesten.

Kabinetschef Hirokazu Matsuno heeft zich tijdens een recente persconferentie kritisch uitgelaten: "Het gedrag van deze fabrikanten heeft het vertrouwen in de Japanse auto-industrie beschadigd". De overheid heeft aangekondigd dat het op basis van de inspecties strenge maatregelen gaat nemen, en overweegt een grootschalige terugroepactie als de modellen in kwestie inderdaad onveilig blijken te zijn.