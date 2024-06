Moeder Kees Momma, bekend uit documentaires over autisme, overleden

Henriëtte Momma is eind vorige maand op 90-jarige leeftijd overleden. Ze was bekend uit verschillende documentaires waarin wordt getoond hoe haar zoon Kees Momma ondanks zijn autisme een zelfstandig leven probeert te leiden.

In 1998 groeide Kees Momma door Nolte's Trainman uit tot een van de bekendste Nederlanders met autisme. In de documentaire legde ze vast hoe het ouder wordende echtpaar probeerde een goede toekomst voor hun zoon te verzekeren.

Symbiotische band

Vooral tussen moeder en zoon was er een symbiotische band: de documentaire toonde hoe de moeder aan de ene kant meer zelfstandigheid voor Kees wilde, maar haar uiterst prikkelgevoelige zoon ook wilde beschermen voor overweldigende ervaringen in de buitenwereld.

Later volgden nog de documentaires Het beste voor Kees en Kees vliegt uit, waarin het tellen van de jaren van de ouders steeds meer centraal kwam te staan. Vader Willem Momma is inmiddels 94.

Nieuwe documentaires

Nolte denkt dat het gezin veel gedaan heeft om autisme bespreekbaar te maken in Nederland. Henriëtte Momma had een duidelijke missie, zegt Nolte in het AD. "In een tijd waarin we nog weinig wisten over autisme wist zij Kees te helpen zich te ontwikkelen door te focussen op zijn talenten, zoals tekenen, schilderen en schrijven. Hierdoor heeft Kees zich op een bijzondere manier kunnen ontplooien."