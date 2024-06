SPS Media Bij het ongeluk raakten acht mensen gewond

In samenwerking met Omroep Gelderland NOS Nieuws • vandaag, 13:36 Kind (6) dat gewond raakte bij ongeluk langs Apeldoorns Kanaal overleden

Een 6-jarig kind dat zaterdag gewond raakte bij een botsing bij Laag-Soeren, is overleden. Dat meldt de politie. Bij dat ongeluk raakten in totaal acht mensen gewond, onder wie vier minderjarigen.

Het ongeluk gebeurde 's middags op de weg langs het Apeldoorns Kanaal. Wat er precies is gebeurd, is nog onbekend. Duidelijk is dat drie auto's op elkaar botsten. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De andere slachtoffers zijn een meisje van 3, een jongen van 4, een 38-jarige vrouw en een man van 51 jaar uit Dieren; en twee jongens van 4 en 6 en een man van 26 jaar uit Zutphen.

In verband met het ongeluk is een 77-jarige vrouw uit Zutphen aangehouden. De vrouw is inmiddels weer op vrije voeten, laat de politie aan Omroep Gelderland weten. Omdat het onderzoek nog bezig is, kan de politie verder nog geen informatie geven.

Beruchte weg

Omwonenden maken zich al langer zorgen over de vele ongelukken langs het Apeldoorns Kanaal. Elk jaar gebeuren er meerdere ongevallen op de weg langs het kanaal, soms met dodelijke afloop. Van 2014 tot en met 2020 waren er in totaal 100 ongelukken.

Al jaren wordt er gesteggeld over verkeersmaatregelen op de weg. Nu geldt een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur terwijl de weg volgens omwonenden erg smal is. Zij willen dat de maximumsnelheid daarom naar beneden gaat.