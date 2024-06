Omwonenden bezorgd na groot ongeluk met acht gewonden langs Apeldoorns Kanaal

Al jaren wordt er gesteggeld over verkeersmaatregelen op de weg. Nu geldt een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur terwijl de weg volgens omwonenden erg smal is. Elk jaar gebeuren er meerdere ongevallen op de weg langs het kanaal, soms met dodelijke afloop. Van 2014 tot en met 2020 waren er in totaal 100 ongelukken.