Frankrijk zwaait Giroud en EK-ploeg uit zonder zege, Italië overtuigt weer niet

Frankrijk en Italië hebben een paar dagen voor de start van het EK voetbal niet kunnen overtuigen. Frankrijk, dat bij Nederland in de poule zit, kwam tegen Canada niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Italië moest het doen met een zuinige zege op Bosnië en Herzegovina: 1-0.

Volgende week maandag trapt Frankrijk voor het eerst af op het EK in Duitsland. Daar geldt het team van Didier Deschamps als grote favoriet. Om dat nog eens te bewijzen aan het eigen publiek was een grote zege op Canada zondagavond de wens.

De Fransen hadden tenslotte een voorbeeld kunnen nemen aan het Nederlands elftal, dat overtuigde tegen de Canadezen en ook nog eens met ruime cijfers (4-0) won. Maar in de eerste helft viel er weinig te genieten in Bordeaux.

Emoties bij Giroud

De tranen stonden in de ogen van de aanvaller bij het meezingen van het Franse volkslied. De Franse topscorer aller tijden kreeg ook de aanvoerdersband om de armen geschoven van zijn trainer.

Na een uur spelen waren er weer emoties bij de Fransman, die onder luid applaus het veld verliet. Een doelpunt zat er voor hem niet in, al was hij er wel dichtbij. Een voorzet van Ousmane Dembélé kon hij net niet binnenglijden.

Het bleef bij 0-0. Marcus Thuram en Kylian Mbappé (Frankrijk) en Liam Miller (Canada) waren nog het dichtst bij een doelpunt. Thuram dwong in de eerste helft de Canadese doelman Maxime Crépeau tot een redding en zag zijn inzet op de lat belanden. Mbappé stuitte in de slotseconde ook op de vuisten van de keeper.

Zuinige zege Italië

Italië overtuigde ook allerminst. De Italianen waren in Empoli, in de wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina, wel de betere ploeg, maar er viel maar één treffer voor het team van Luciano Spalletti.

Davide Frattesi zorgde nog voor een kleine glimlach op de Italiaanse gezichten. Hij wist een voorzet van Federico Chiesa in één keer uit de lucht te nemen en in de bovenhoek te rammen: 1-0.

De zuinige zege zorgde ervoor dat de Italianen enigszins teleurgesteld afreizen richting het EK in Duitsland, want afgelopen dinsdag kwam de ploeg in een saai duel niet langs Turkije.