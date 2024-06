NOS Sport • vandaag, 21:14 Klaver en Bonevacia herstellen zich bij EK met finaleplaatsen op 400 meter

Lieke Klaver en Liemarvin Bonevacia hebben de teleurstelling van een moeizaam optreden in de 4x400 meter gemengd op de eerste dag van de EK atletiek zondagavond verwerkt met een overtuigend optreden in de halve finales van de 400 meter.

Klaver kwalificeerde zich probleemloos voor de eindstrijd op maandag. Klaver won haar race in 50,58 seconden. Ze deelde haar race goed in en had op het einde voldoende over om haar concurrentes achter zich te houden. "Langzamerhand begint de vorm te komen", stelde ze vast.

De 35-jarige Bonevacia liep naar de tweede plaats in zijn halve finale (45,17), ook meteen goed voor een finaleplaats.

Klaver is al lange tijd een van de drijvende krachten achter de Nederlandse internationale successen met de estafetteploegen (4x400 meter vrouwen en gemengd), maar individueel is de oogst eigenlijk nog mager.

Vorig jaar bij de Europese indoorkampioenschappen pakte ze voor het eerst een individuele medaille, zilver op de 400 meter. Dit jaar volgde bij de WK indoor dezelfde kleur op dezelfde afstand.

In Rome moet het ook gaan lukken in de buitenlucht. "Ik ga voor goud", legde ze voor het toernooi haar missie uit. "In elk geval een medaille", liet ze er later op volgen.

Het scheelt dat in Rome titelverdedigster Femke Bol een andere keuze maakte dan twee jaar geleden, toen ze bij de EK in München liefst drie gouden medailles binnenhaalde. Bol koos in de Italiaanse hoofdstad voor de 400 meter horden. Met het oog op de Spelen wilde ze geen overvol programma afwerken.

Kansen

Voor Klaver liggen er dus kansen. Een tegenvaller was het optreden echter vrijdagavond op de eerste dag van de EK, toen de gemengde estafetteploeg de hoge verwachtingen niet kon waarmaken. Startloper Bonevacia liep een moeizame race en Klaver ging zo hard van start om het gat te dichten dat ze op het laatste rechte stuk blokkeerde. "Het liep voor geen meter", was haar duidelijke analyse.

Twee jaar geleden bleef Klaver in München in de door Bol gewonnen finale op de zesde plaats steken. Daar neemt ze maandagavond in Rome geen genoegen mee. Het kan en moet een stuk beter. "Ik was gebrand op een goede race na vrijdag", was ze eerlijk. "Ik heb een mooi indoorseizoen gehad met zilver op de WK indoor. Ik wil hier de stijgende lijn doorzetten."

De vraag was of de ervaren Bonevacia, 35 jaar inmiddels en al in 2016 winnaar van brons op de 400 meter bij de EK in Amsterdam, zich zondagavond net als Klaver kon herstellen. Bonevacia heeft in zijn lange loopbaan geleerd teleurstellingen weg te stoppen.

Wederopstanding

Net als Klaver liep hij een uitstekende race, die resulteerde in de tweede plaats en een optreden in de finale. "Ik ben heel tevreden. Trots op mezelf. Ik kan onder druk presteren wanneer het moet", zei hij na zijn optreden. "Ik liep 46,1 vrijdag en vandaag 45,17", zei hij over zijn wederopstanding. Sneller was hij nog niet dit seizoen.