EPA Bart de Wever van N-VA

NOS Nieuws • vandaag, 19:21 Helft van de stemmen geteld, Vlaams Belang niet de grootste in Vlaanderen

Met de helft van de stemmen geteld lijken de landelijke en regionale verkiezingen in België een verrassing op te leveren. Anders dan verwacht gaat in Vlaanderen niet het radicaal-rechtse Vlaams Belang aan kop. De partij van partijleider Tom Van Grieken staat op 21,9 procent. Dat is niet genoeg om de grootste te worden.

De conservatieve N-VA van Bart de Wever staat op 25,2 procent. Als de verhoudingen zo blijven, kan De Wever de belofte waarmaken dat hij niet met Vlaams Belang gaat regeren. Ook andere partijen sluiten Vlaams Belang uit als coalitiepartner.

Verlies voor liberalen, winst voor sociaaldemocraten

Verlies is er ook voor de liberale Open VLD van de Belgische premier De Croo. Zijn partij krijgt in de tussenstand van 18.30 uur de helft minder stemmen dan de vorige keer en staat nu op 7,7 procent. De teleurstelling is zo groot dat de pers die zich in het hoofdkwartier van de partij had verzameld naar buiten is gestuurd. De christendemocratische CD&V verloor nipt en staat op 12,8 procent.

Winst is er voor de sociaaldemocraten van Vooruit en de radicaal-linkse PVDA. Zij komen in de voorlopige uitslag op respectievelijk 13,6 procent en 8,9 procent. Voor Groen was het de hele dag spannend. België kent een kiesdrempel van 5 procent. Groen staat voorlopig op 7,4 procent.

Het tellen van de stemmen in Vlaanderen heeft vertraging opgelopen. In een aantal stemlokalen gingen de computers kapot. Die stemlokalen gingen daarom om 18.00 uur pas dicht in plaats van 16.00 uur, zoals de bedoeling was.

Wallonië

Ook in Wallonië lijkt zich een verrassing af te tekenen. Met ongeveer 20 procent van de stemmen geteld is de liberaal-conservatieve Mouvement Réformateur (MR) veruit grootste. De centrumpartij Les Engagés volgt op de tweede plek. De linkse PS die al decennia de dienst uitmaakte staat op de derde plaats.

De PTB eindigt in de voorlopige uitslagen op de vierde plaats, met nog geen 10 procent van de stemmen. In een exitpoll van een Brusselse universiteit ging de radicaal-linkse PTB nog aan kop.

Vandaag werd ook voor het federale parlement gestemd. Het stemgedrag in Vlaanderen en Wallonië zal daarvoor waarschijnlijk niet afwijken van het stemmen voor de regionale parlementen. De verwachting is dat een zege van de PTB in Wallonië de vorming van een federale regering nog moeilijker maakt dan dat normaal gesproken al is.