Reuters Modi legt de eed af in het presidentiële paleis in New Delhi

NOS Nieuws • vandaag, 17:26 Modi begonnen aan derde termijn als premier van India

Narendra Modi is in New Delhi opnieuw beëdigd als premier van India. Hij begint aan zijn derde opeenvolgende termijn. Dat is in de geschiedenis van India pas één keer eerder voorgekomen.

De 73-jarige Modi legde de ambtseed af voor president Droupadi Murmu tijdens een grootse ceremonie in de Rashtrapati Bhavan, het paleis van de president. De ceremonie werd bijgewoond door duizenden hoogwaardigheidsbekleders, onder wie de leiders van buurlanden, Bollywoodsterren en vooraanstaande ondernemers.

Afgelopen dinsdag bleek uit de officiële uitslagen dat Modi's Bharatiya Janata Party (BJP) de grootste was geworden bij de verkiezingen in het ruim 1,4 miljard inwoners tellende land. Zijn hindoe-nationalistische partij behaalde 240 zetels, de veertien regionale partijen waarmee de BJP samenwerkt in de Nationale Democratische Alliantie 53. Daarmee hebben ze samen wel een meerderheid in het 543 zetels tellende parlement.

Economische groei

De winst was wel minder groot dan verwacht. Op basis van peilingen was voorspeld dat de BJP meer zetels zou halen dan in 2019. Toen behaalde de BJP 303 zetels.

Onder de regeringen van Modi boekte India een forse economische groei en is de het land in de wereld steeds belangrijker geworden. Tegelijkertijd hebben veel inwoners te maken met een tekort aan banen, hoge prijzen, lage inkomens en armoede.

Woensdag spraken de samenwerkende partijen af een nieuwe regering te vormen en werd Modi gevraagd opnieuw premier te worden. Hij ontving onder meer felicitaties uit de VS, China en Rusland. De Russische president Poetin belde Modi persoonlijk op om hem geluk te wensen.