Parijse politie pakt Moldaviërs op voor graffiti met doodskisten

De Parijse politie heeft drie jonge Moldaviërs opgepakt voor het plaatsen van graffiti op gebouwen. In de boodschap wordt gewaarschuwd voor de gevolgen van Franse inmenging in de oorlog in Oekraïne. Op vrijdag werden in het centraal gelegen zevende arrondissement van de hoofdstad afbeeldingen aangetroffen van doodskisten, met daarbij de tekst 'Franse soldaat in Oekraïne'. Ook waren er teksten in het cyrillische schrift te lezen, dat onder meer gebruikt wordt in Oekraïne en Rusland.