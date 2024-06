Opnieuw AfD-politici aangevallen in Duitsland

In de Duitse stad Karlsruhe zijn gisteravond twee gemeenteraadsleden van de partij Alternative für Deutschland (AfD) aangevallen. Meerdere gemaskerde mensen vielen de twee aan voor een café in het centrum. De politici zouden met een stok zijn geslagen en raakten lichtgewond, net als drie anderen.

De afgelopen tijd zijn er in Duitsland vaker politici aangevallen. Zo raakte in Mannheim een AfD-kandidaat voor de lokale verkiezingen gewond bij een mesaanval. In Aalen werd een CDU-parlementariër geduwd en geslagen en in Dresden werd een SPD-Europarlementariër zwaar mishandeld.