ANP Nadine Visser

NOS Sport • vandaag, 22:18 Visser opnieuw buiten medailles op EK, vijfde in finale 100 meter horden

Na twee vierde plaatsen op rij is Nadine Visser er opnieuw niet in geslaagd bij de Europese kampioenschappen in de buitenlucht een medaille op de 100 meter horden te veroveren. De Nederlands recordhoudster finishte zaterdagavond in Rome in de finale als vijfde in 12,72 seconden.

Dat was wel een beste seizoenprestatie, maar niet snel genoeg om in de buurt te komen van de medailles. De Europese titel ging naar de 23-jarige Cyréna Samba-Mayela uit Frankrijk. Ze won in een kampioenschapsrecord: 12,31 seconden.

In de eindstrijd waren de medailles snel uit het zicht. "Ik had het gevoel dat ik beter in vorm was", keek ze terug op haar race. "Het is in elk geval wel mijn snelste seizoentijd, maar ik had verwacht mee te kunnen strijden om de medailles. Er wordt hier echter bizar hard gelopen."

Maayke Tjin A-Lim haalde de finale niet. Ze bleef in de halve finales steken.

1:36 Visser vijfde in 'bizar snelle' finale 100 meter horden

Visser wacht al jaren op een individuele prijs bij een groot, internationaal kampioenschap in de buitenlucht. Indoor (60 meter horden) heeft ze de afgelopen jaren al goud, zilver en brons veroverd, maar buiten op de 100 meter horden lukte het haar nooit het podium te betreden op EK's, WK's en de Olympische Spelen.

Finaleplaatsen waren er wel op die toernooien, maar een echte beloning bleef achterwege. Zo werd ze vijfde in de olympische finale in Tokio drie jaar geleden, greep ze twee jaar geleden in München als nummer vier net naast eremetaal, finishte ze in 2019 in Doha als zesde in de WK-finale en was ze zevende in haar eerste WK-finale in 2017.

Voormalig meerkampster

Visser begon haar loopbaan als meerkampster, maar onder leiding van Bart Bennema ontwikkelde ze zich steeds meer tot specialiste op de horden. In 2022 zette Visser een punt achter de samenwerking met Bennema en ging ze verder op Papendal onder de Zwitser Laurent Meuwly, de architect achter het Nederlandse succes op de 400 meter.

Dat leidde vorig jaar niet tot een topprestatie op de wereldkampioenschappen in Boedapest, waar de halve finale haar eindpunt was. Dat was haar in 2022 in Eugene ook al overkomen.

In Rome moest het nu maar eens gebeuren. Na twee vierde plaatsen bij de laatste twee edities van de Europese kampioenschappen ging ze zaterdag vol voor een medaille. Vrijgesteld van een optreden in de eerste ronde begon ze in de halve finale aan het toernooi. Met de tweede plaats stelde ze een finaleplaats veilig.

Mindere voorbereiding

Visser kende een mindere voorbereiding op de EK. Na goede trainingsstages in Zuid-Afrika meldde ze zich in Doha voor een wedstrijd voor de Diamond League. "Ik stond er goed voor, maar werd daar ziek. Ik raakte daar helemaal uitgedroogd. De nasleep duurde lang."

De blik bij de specialiste gaat nu volledig op de Olympische Spelen. "Het seizoen is nog lang en ik heb er wel vertrouwen in. Ik ben blij dat ik weer gezond ben. Ik moet doorbouwen naar Parijs."

1:08 Dokter superblij na vijfde plaats op zevenkamp: 'Echt heel erg blij mee'

De jonge meerkampster Sofie Dokter sloot de zevenkamp op de vijfde plaats af met 6.418 punten. De 21-jarige atlete veroverde bij de WK indoor dit jaar verrassend brons en leverde in Rome opnieuw een goede meerkamp af.

De eerste dag was degelijk, de tweede dag goed met een flink persoonlijk record bij het speerwerpen (47,17 meter). In de medaillestrijd kon ze zich niet mengen. Olympisch kampioene Nafissatou Thiam uit België won glansrijk met 6.848 punten en stelde daarmee na twee jaar blessureleed een olympisch ticket voor Parijs veilig.

Olympische Spelen

Ook Dokter gaat zo goed als zeker naar de Olympische Spelen. Ze kwam in Rome niet aan de kwalificatie-eis, maar op de internationale ranglijst staat ze momenteel hoog genoeg om naast Anouk Vetter en Emma Oosterwegel in de Franse hoofdstad te starten.

In Rome was ze niet bezig met de kwalificatie-eis van 6.480 punten. "Ik had niet verwacht dat ik die hier zou halen. Ik had ook niet verwacht boven de 6.400 punten uit te komen. Ik ben dus heel blij met dit resultaat. Aan Parijs durf ik nog niet te denken", klonk het eerlijk.

Vijf kilometer voor derde keer voor Jakob Ingebrigtsen

De Noor Jakob Ingebrigtsen bevestigde weer zijn ongekende kwaliteiten op de 5.000 meter. Na 2018 en 2022 veroverde hij opnieuw de Europese titel. In de sprint troefde hij de Brit George Mills heel duidelijk af.

De drie Nederlanders in de race konden geen vuist maken. Mahadi Abdi Ali was de beste op de negende plaats. Mike Foppen ging in de slotfase helemaal stuk en finishte als achttiende. Tim Verbaandert bereikte als 27ste en laatste de finish.