ANP Hulpdiensten tijdens de zoektocht naar twee drenkelingen in de Maas bij Venlo

In samenwerking met L1 Nieuws NOS Nieuws • vandaag, 17:41 Tweede lichaam gevonden in de Maas bij Lomm

In de Maas bij Lomm is een lichaam gevonden. Het gaat vermoedelijk om de tweede vermiste Duitser die vorige week zondag in Venlo te water raakte, meldt L1 Nieuws.

De mannen van 21 en 22 verdwenen in de snelstromende rivier toen het mobieltje van één van hen bij de Maaskade in het water was gevallen en ze erachteraan sprongen.

De politie doet onderzoek naar de doodsoorzaak en de identiteit van het lichaam dat vandaag in Lomm is gevonden, zo'n 10 kilometer ten noorden van Venlo. Gisteren werd het lichaam van de 22-jarige Duitser gevonden in de Maas bij Grubbenvorst.