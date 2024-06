Weer geen resultaat bij zoektocht naar vermiste Duitsers in Maas bij Venlo

De zoektocht naar twee vermiste Duitsers in de Maas bij Venlo is opnieuw gestaakt en gaat morgenochtend verder. De mannen van 21 en 22 worden sinds gisterochtend vermist. De politie laat aan L1 Nieuws weten dat de komende ochtend wordt bekeken op welke manier de zoektocht wordt vervolgd.

De vermiste mannen waren de Maas in gesprongen nadat het mobieltje van een van hen in het water gevallen was. Een derde man kon wel ongedeerd uit het water komen.

Aanwijzingen

Gisteren is ook de hele dag in de rivier gezocht. In de ochtend gebeurde dat door duikers. Later op de dag is er met sonarapparatuur gezocht.