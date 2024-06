Kogelslingeraar Comenentia mist EK-finale: 'Slechtste prestatie dit seizoen'

Kogelslingeraar Denzel Comenentia is er bij een groot titeltoernooi opnieuw niet in geslaagd zich te kwalificeren voor de finale.

De 28-jarige Nederlander bleef zaterdagochtend tijdens de kwalificatie bij de Europese kampioenschappen in Rome steken op een afstand van 73,45 meter. Dat was niet ver genoeg om zich onder de beste twaalf te scharen. Comenentia eindigde als zestiende.

Brug te ver

Waarom het in de kwalificatie in Rome niet liep, kon de atleet niet direct aangeven. "Ik ben in goede vorm. Dit is balen. Op dit moment heb ik geen antwoord waarom het niet goed ging. Hier kwam ik niet voor", zei Comenentia, die zich al wel geplaatst heeft voor de Olympische Spelen in Parijs.