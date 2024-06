ANP Ria en Ruud Lubbers na de verkiezingen van 1986, waarbij het CDA van Lubbers een grote overwinning boekte

NOS Nieuws • vandaag, 11:54 • Aangepast vandaag, 15:51 Ria Lubbers (83), weduwe van oud-premier Ruud Lubbers, overleden

Ria Lubbers, de weduwe van oud-premier Ruud Lubbers, is afgelopen dinsdag overleden. Dat meldt haar familie in een rouwadvertentie in de Rotterdamse uitgave van het AD.

Ria Lubbers is 83 jaar geworden. Het is niet duidelijk waaraan ze is overleden.

Haar man Ruud Lubbers, die in 2018 overleed, was namens het CDA minister-president tussen 1982 en 1994. Ria Lubbers verscheen in die periode regelmatig in de media. Ze wordt ook wel de eerste 'first lady' van Nederland genoemd.

Die titel vond ze zelf niet terecht omdat haar functie niet vergelijkbaar zou zijn met die van een Amerikaanse first lady. "Daar ben je de eerste vrouw in het land, hier is dat natuurlijk altijd Beatrix", zei ze in een interview met De Telegraaf in 2008, verwijzend naar de toenmalige koningin.

Ria Lubbers zette zich tijdens haar leven in voor verschillende goede doelen. Zo was ze actief voor Nationale Vereniging de Zonnebloem en de Stichting Handicamp in Overijssel, die het kamperen voor mensen met een lichamelijke beperking wil bevorderen.

Sla de carrousel over ANP Ruud en Ria Lubbers op het tribune van het Thialf Stadion in Heereveen

ANP Ria Lubbers in gesprek met demonstrerende studenten, die zich voor haar woning in de Rotterdamse wijk Kralingen hadden verschanst als actie tegen de plannen van het kabinet om te snijden in hun studiebeurzen.

ANP Ria Lubbers ontvangt de Frekie-trofee, die jaarlijks werd uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich bijzonder heeft ingezet voor mensen met een verstandelijk en/of geestelijke handicap.

ANP Ria en Ruud Lubbers in 1994.

Ria Lubbers vertelde in een interview met NRC in 1992 dat zij de bekendheid van haar man moeilijk vond, zeker in verkiezingstijd. "Het is om gek van te worden als je je eigen man overal ziet hangen, terwijl je hem zelf niet ziet."

Vooral de avonden voelde zich naar eigen zeggen alleen. "Als mijn man om elf uur hartstikke moe thuiskomt en terecht niet aanspreekbaar is, dan knap ik ook weleens een keer goed af. Thuis is het dus niet gezellig. Het gewoon kneuterig zitten kletsen over niks, dat kan haast niet meer."

Ruud Lubbers was volgens Ria "drie keer getrouwd" met zijn baan. "Maar ik zeg niet tegen hem: joh, ik heb er zo de balen van, schei er in godsnaam mee uit." Lubbers gold tot twee jaar geleden als de langszittende premier van het land. In de zomer van 2022 nam huidig demissionair premier Rutte het record van hem over.