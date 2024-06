Gasketel blijft in huurwoning: vervanging maar 1 op de 10 keer een warmtepomp

Gasketels worden in huurwoningen bijna nooit vervangen door warmtepompen. Uit een rondgang van het AD blijkt dat als een ketel aan vervanging toe is, er negen van de tien keer niet voor een duurzamer alternatief wordt gekozen.

De krant schreef alle woningcorporaties in ons land aan, 120 organisaties met in totaal 1,2 miljoen socialehuurwoningen reageerden, ongeveer de helft van het totaal. Volgens hen is een warmtepomp vaak geen optie.