Neutrale verpakking ook verplicht voor vapes en sigaren

Vanaf volgend jaar mogen vapes en sigaren alleen nog in een neutrale verpakking worden verkocht. Zo'n verplichting geldt sinds 2020 al voor sigaretten en shag, maar het kabinet wil dat uitbreiden.

Demissionair staatssecretaris Van Ooijen wijst erop dat aantrekkelijke verpakkingen een rol spelen bij het beginnen met vapen en roken en het aantal beginners wil hij juist terugdringen. Het kabinet maakt zich zorgen over de populariteit onder jongeren van vapes en cigarillo's (dunnere sigaren), die allebei schadelijk zijn voor de gezondheid.

Sigarenkistje mag blijven

Er was al langer sprake van dat deze maatregel zou worden ingevoerd, maar nu heeft het kabinet besloten dat er een concreet voorstel naar de Tweede Kamer gaat. De details over de voorwaarden waaraan het uiterlijk van de vapes en sigaren moet voldoen, worden later uitgewerkt.