Politiebonden gaan door met acties, politiebureaus op 11 juni dicht

Zware beroepen

De RVU is een regeling die stamt uit het Pensioenakkoord van 2019, bedoeld voor zware beroepen. Wie voor de RVU in aanmerking komt, kan drie jaar eerder stoppen met werken. Er is echter veel ontevredenheid over de precieze voorwaarden van de huidige regeling, die eind 2025 afloopt. Volgens vakbonden komen te veel mensen door de regeling aan het eind van de maand geld tekort.