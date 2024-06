Nederlanders krijgen twee keer zoveel suiker binnen als ze zelf denken. Uit onderzoek van het Diabetes Fonds blijkt dat mensen hun gemiddelde inname schatten op 7,4 klontjes. In de praktijk blijken dat er ruim 14 te zijn. Op jaarbasis is dit een onderschatting van tien kilo suiker per persoon.

Uit het onderzoek blijkt dat driekwart van de Nederlanders minimaal een keer per week kookt met deze pakjes en zakjes, terwijl koken met eigen kruiden volgens de onderzoekers vaak veel gezonder is.

Ingrediëntenlijst

Veel mensen die koken met pakjes en zakjes kijken nooit op de ingrediëntenlijst daarvan, stelt het Diabetes Fonds. Op die lijst is te zien hoeveel suikers zijn toegevoegd aan producten, al kan dat volgens het fonds nog best lastig zijn omdat suiker vaak met "schuilnamen" op de lijst staat.

"Om suiker te herkennen is letten op woorden die eindigen op -ose, zoals dextrose, of stroop en siroop belangrijk", legt de organisatie uit. "Door met verse en onbewerkte producten te koken, smaken gerechten net zo lekker. Daarnaast weet je wat je eet met pure kruiden. Daar zitten niet allerlei allerlei toevoegingen als suiker, zout of onnodige conserveermiddelen in."