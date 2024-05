ANP Prikken voor suikercheck

NOS Nieuws • vandaag, 08:40 'Diabetescrisis': veel meer mensen met voorstadium diabetes

Meer dan 1,4 miljoen mensen in Nederland hebben risico om diabetes type 2 te krijgen. Dat laat het Diabetes Fonds weten na nieuw onderzoek van de Maastricht University. Het fonds spreekt van een "diabetescrisis" en is geschrokken van de hoge uitkomst, omdat het aantal sinds 2018 is gestegen met 300.000 mensen.

Op dit moment zijn er al 1,1 miljoen mensen met dit type suikerziekte, met dus nog eens 1,4 miljoen Nederlanders die grote kans hebben de ziekte te krijgen. De directeur van het Diabetesfonds Diena Halbertsma zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat er de komende jaren een grote golf aan diabetespatiënten bij komt, "zeker wel 200.000 mensen in de komende acht jaar".

Bij diabetes type 2 reageert het lichaam niet goed op insuline; de bloedsuikerwaardes zijn te hoog. Het wordt veroorzaakt door onder meer te weinig lichaamsbeweging, obesitas, ongezond eten en roken. Ook kan erfelijkheid en ouderdom een rol spelen. Wie uiteindelijk suikerziekte krijgt en er niets aan doet, kan hart- en vaatziekten, nierschade en oogproblemen krijgen.

Medicatie

De uitkomsten van het onderzoek van de Maastricht University zijn in lijn met de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek over obesitas. Daaruit bleek dat de helft van de bevolking van 18 jaar of ouder overgewicht heeft, een van de belangrijkste oorzaken van diabetes type 2. De kans op diabetes is bij mensen met obesitas zes keer hoger dan mensen zonder de ziekte. Volgens het Diabetesfonds heeft ook 1 op de 8 kinderen obesitas.

De meest voorkomende symptomen van diabetes type 2 zijn dorst, vermoeid zijn, rode branderige ogen en wazig of dubbel zien. Mensen die uit het voorstadium komen en diabetes type 2 krijgen, komen daar ook weer moeilijk van af.

Er wordt medicatie gegeven voor het verlagen van cholesterol en de bloeddruk, maar het Diabetesfonds wil dat voor zijn, onder meer door vandaag met een campagne te beginnen. "We willen mensen met een hoog risico op diabetes type 2 eerder opsporen en met persoonlijke leefstijladviezen ondersteunen", vertelt Halbertsma van het fonds. Wie er namelijk vroeg bij is, kan de schade beperken en diabetes type 2 voorkomen.

Ook roept het Diabetesfonds de overheid op meer in te grijpen. Zo vindt Halbertsma dat er meer maatregelen moeten komen om gezondere keuzes in de supermarkt te kunnen maken, waaronder een btw-verlaging op groente en fruit. Ook wil het Diabetesfonds dat er minder suiker, zout en vet in producten komt, waar de voedingsindustrie voor verantwoordelijk is.