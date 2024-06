ANP Kenzo K. in de rechtszaal

In samenwerking met Oost NOS Nieuws • vandaag, 12:37 Opnieuw geen celstraf maar tbs voor Almelose kruisboogschutter

Kenzo K. uit Almelo is in hoger beroep opnieuw veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. Hij krijgt de straf voor het doodsteken van twee vrouwen en twee moordpogingen met een kruisboog.

In eerste aanleg, eind 2022, kreeg K. ook geen celstraf opgelegd omdat hij volgens de rechtbank ontoerekeningsvatbaar was tijdens zijn daden. Het Openbaar Ministerie was het daar niet mee eens en eiste in hoger beroep 22 jaar celstraf en tbs, dezelfde eis als eerder.

Het gerechtshof vindt net als de rechtbank dat K. volledig psychotisch was. "Het kan uit het dossier niet worden afgeleid dat Kenzo K. heeft kunnen nadenken over de mogelijke gevolgen van zijn daden. Het is voor ons duidelijk dat K. leed aan een ernstige psychotische stoornis", citeert de regionale omroep Oost de rechters.

Buurvrouw

K. bracht in 2021 twee vrouwen in zijn flatgebouw met in totaal 26 messteken om het leven. De slachtoffers waren zijn onderbuurvrouw van 70 en haar nicht van 52.

Een verpleegkundige die bij de onderbuurvrouw op bezoek was, wist te ontkomen en belde 112 terwijl ze aan het balkon hing. Ze viel naar beneden en raakte zwaargewond. De vrouw deed afgelopen april voor het eerst haar verhaal.

Geschoten vanaf balkon

K. wordt de 'kruisboogschutter' genoemd omdat hij na de steekpartij met een kruisboog op zijn balkon stond. Hij zou meerdere keren gericht hebben geschoten, zowel op de verpleegkundige als op politiemensen. Een scherpschutter van de politie schoot hem uiteindelijk in zijn borst. Hij raakte ernstig gewond, maar overleefde het.