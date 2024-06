Duitsland controleert extra aan de grens in verband met EK voetbal

De Duitse politie gaat vanaf vandaag extra controleren aan de grens in verband met het aankomende EK voetbal dat in Duitsland wordt gehouden. Ook aan de grens met Nederland wordt er extra gecontroleerd.

Assistentie buitenlandse agenten

De extra tijdelijke controles duren tot 19 juli, vijf dagen na de EK-finale. Het toernooi begint over precies een week met de openingswedstrijd Duitsland-Schotland in München. Tijdens het EK wordt de Duitse politie ondersteund door ongeveer 580 buitenlandse politieagenten. Zij zullen patrouilleren in de speelsteden.