EPA Poolse soldaten spannen prikkeldraad bij de grens met Belarus (november 2022)

NOS Nieuws • morgen, 00:31 Poolse soldaat die was neergestoken door migrant bij grens Belarus overleden

Een Poolse soldaat die vorige week bij de grens met Belarus werd neergestoken door een migrant is overleden. De man werd ruim een week behandeld in een ziekenhuis in Warschau.

Een migrant stak volgens het Poolse leger vanuit Belarussisch grondgebied door het grenshek heen in op de soldaat. Hij werd geraakt in zijn borst en raakte zwaargewond. Ongeveer anderhalve week later is hij aan zijn verwondingen overleden.

De Poolse premier Tusk heeft op X zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden: "Een jonge soldaat, Mateusz, gaf zijn leven bij het verdedigen van de grens van Polen. Dit offer zullen we niet vergeten."

Polen heeft de Belarussische autoriteiten om de uitlevering van de dader gevraagd. Daarnaast heeft Tusk aangekondigd dat de veiligheid rond de grens met Belarus wordt opgeschroefd.

Grenscrisis

De sfeer aan de Pools-Belarussische grens is gespannen. Duizenden migranten uit het Midden-Oosten, de rest van Azië en Afrika zijn aan de Belarussische zijde, vanwaar ze proberen Polen en dus de Europese Unie binnen te dringen. Volgens de Poolse grenswacht hebben dit jaar 17.000 mensen geprobeerd illegaal de grens over te steken. In de zomer van 2022 heeft Polen een 5,5 meter hoog hek gebouwd om te voorkomen dat illegale vluchtelingen het land binnendringen.

Volgens Polen en de EU zijn veel van die migranten moedwillig naar de grens gebracht door Rusland en bondgenoot Belarus, in een poging Europa op te zadelen met een grote hoeveelheid illegale asielzoekers. De Poolse autoriteiten zeggen dat negentig procent van de mensen aan de grens met Polen over Russische visa beschikt.

De grens wordt aan Poolse zijde bewaakt door zo'n 6000 militairen, 2200 grenswachten en ongeveer honderd politiemensen. Er zijn vaker incidenten geweest waarbij Poolse mensen bij de grens zijn gestoken of aangevallen door migranten. Voor zover bekend is de Poolse soldaat het eerste dodelijke slachtoffer.