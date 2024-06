NOS

In samenwerking met L1 Nieuws NOS Nieuws • vandaag, 13:04 Celstraffen voor bekladden moskee in Heerlen

De rechtbank in Maastricht heeft twee mannen veroordeeld voor het bekladden van een moskee in Heerlen afgelopen februari. Ook gooiden ze een steen door de ruit. Volgens de rechter heeft het tweetal geprobeerd "om moslims in een kwaad daglicht te stellen".

Een 29-jarige Heerlenaar moet acht weken de cel in, zijn 39-jarige medeverdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats zes weken. De rechter acht bewezen dat zij in de nacht van 5 op 6 februari bij moskee Nour een raam ingooiden en het gebouw bekladden met islamofobe leuzen en hakenkruizen. "Dat schokt de samenleving", aldus de politierechter. Naast de celstraffen moeten de twee mannen ook een schadevergoeding betalen.

De 29-jarige verdachte is daarnaast ook veroordeeld voor het stelen van kratten brood bij een supermarkt. Dat gebeurde in de ochtend van 5 februari. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) deed hij dat omdat het ging om een islamitische winkel, maar de rechtbank vond daarvoor geen bewijs.

Eerder in aanraking met justitie

Het OM eiste een gevangenisstraf van drie maanden tegen de Heerlenaar, waarvan één voorwaardelijk. Voor de 39-jarige medeverdachte vond de officier van justitie een celstraf van tien weken passend, waarvan twee weken voorwaardelijk. Beide verdachten kwamen eerder in aanraking met justitie, onder meer voor diefstal, bedreiging en geweldpleging.

Het tweetal was niet aanwezig in de rechtszaal. De advocaat van de 39-jarige verdachte gaf volgens L1Nieuws niet te weten waar zijn cliënt was, terwijl hij wel geprobeerd heeft om contact met hem te leggen.

De raadsman was ook niet gemachtigd en mocht daarom tijdens de zitting niks zeggen. Waarom de andere man niet was komen opdagen, was volgens diens advocaat een raadsel.