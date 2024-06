Man uit Nederland bekladt historische muur in Italië met watervaste stift

Correspondent Heleen D'Haens:

"De Italianen zijn zeer gevoelig voor beschadiging van hun cultureel erfgoed: elke keer als ergens in het land iets wordt bekrast of beklad, wordt dat in de media breed uitgemeten. Je hoort het regelmatig bij monumenten als het Colosseum of het Pantheon, maar dus ook bij archeologische plaatsen als Pompeii of Herculaneum.

Omdat Italië zo veel erfgoed te onderhouden heeft, is de overheid ook handenvol geld kwijt om al die schade telkens te herstellen. Het parlement heeft daarom begin dit jaar een wet goedgekeurd die boetes instelt van 20.000 tot 60.000 euro voor iedereen die schade toebrengt aan monumenten. 'Wie een monument beschadigt, betaalt het herstel vanaf nu uit eigen zak', zei de minister van Cultuur destijds trots."