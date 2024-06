ANP

NOS Nieuws • vandaag, 23:00 Onderzoek: immuuntherapie zeer succesvol bij darmkanker

Voor mensen met een bepaalde vorm van darmkanker blijkt kortdurende immuuntherapie zeer effectief. Een behandeling van vier weken voorafgaand aan een operatie sloeg bij bijna alle patiënten goed aan. Dat meldt het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis in Amsterdam, dat de behandeling heeft uitgevoerd bij patiënten met een zogenoemde MSI-tumor.

Bij twee derde van de patiënten bleek de tumor zelfs volledig verdwenen te zijn ten tijde van de operatie. De kankercellen waren door het eigen afweersysteem opgeruimd. De resultaten zijn gepubliceerd in het New England Journal of Medicine en worden baanbrekend genoemd.

Wat is immuuntherapie? Behandeling tegen kanker is bijna altijd gericht op de tumoren. Immuuntherapie werkt anders. Het richt zich niet op de tumor, maar op het eigen afweersysteem. Het afweersysteem kan zelf kankercellen herkennen, maar registreert die niet altijd als gevaarlijk. In dat geval komt het lichaam niet in actie. In andere gevallen herkent het afweersysteem de kankercellen wel, maar geven de kankercellen een remmend signaal aan de afweercellen en voorkomen op die manier dat ze opgeruimd worden. Immuuntherapie kan het afweersysteem activeren en sterker maken. Daardoor kan het kankercellen beter herkennen en vernietigen. Er zijn verschillende soorten immuuntherapie. Het wordt meestal via een infuus toegediend. Volgens experts is een groot voordeel van deze behandelingen dat patiënten ze doorgaans beter verdragen dan chemotherapie.

De patiënten kregen in de maand voor de operatie twee kuren immuuntherapie. Bij 95 procent van de patiënten waren er nog maar 10 procent of minder kankercellen aanwezig op het moment van de operatie. Bij 68 procent waren er geen levende kankercellen meer te vinden. Bovendien is bij geen van de patiënten de kanker teruggekeerd in de gemiddeld ruim twee jaar dat ze zijn gevolgd, meldt het ziekenhuis.

Veelbelovend

De bevindingen komen voort uit een studie die een aantal jaren geleden is gestart door internist-oncoloog Myriam Chalabi. Er werd al snel succes geboekt, zegt Chalabi. "We wilden onderzoeken wat immuuntherapie kan betekenen voor mensen met niet-uitgezaaide darmkanker. Wij hebben toen iets meegemaakt wat vrijwel nooit gebeurt, namelijk dat álle patiënten in een studiegroep goed reageren op een nieuwe behandeling."

De resultaten van dit onderzoek werden vier jaar geleden gepubliceerd. Na het succes werd de studie uitgebreid naar een grote groep patiënten om te onderzoeken of immuuntherapie ook op langere termijn uitzaaiingen kan voorkomen. De resultaten zijn dus opnieuw veelbelovend: de 111 patiënten met microsatelliet-instabiele (MSI) darmkanker die zijn behandeld, reageren nagenoeg allemaal erg goed op deze zeer korte voorbehandeling met immuuntherapie.

Beter dan chemo

"Deze specifieke vorm van darmkanker bevat veel fouten in het DNA, waardoor de tumorcellen gemakkelijker worden opgemerkt door het immuunsysteem. Het immuunsysteem heeft maar een kleine stimulans nodig om die tumorcellen met succes aan te vallen," verklaart Chalabi het succes van de behandeling. "De resultaten zijn ongekend. Zowel het effect als ook de bijwerkingen zijn veel beter dan bijvoorbeeld chemotherapie voorafgaand aan de operatie, waarop maar 1 op de 20 patiënten reageert", zegt Chalabi.

Het duurt nog wel nog even voordat de behandeling beschikbaar is voor patiënten. De studie is bedoeld om de behandeling beschikbaar te kunnen maken voor alle patiënten met dit type darmkanker. Eind dit jaar zijn de behandelde patiënten drie jaar gevolgd.

Als het grootste deel van de patiënten dan nog ziektevrij is, kan de nieuwe therapie als standaardbehandeling overwogen worden. "Daar zetten we ons momenteel hard voor in. En uiteindelijk hopen we zelfs de operatie weg te kunnen laten bij patiënten die goed reageren."