NOS Voetbal • vandaag, 21:06 • Aangepast vandaag, 23:24 Oranje-opponent Frankrijk worstelt zich langs Luxemburg, Eriksen toont EK-vorm

Frankrijk, de op papier zwaarste tegenstander van Oranje in de groepsfase van het EK voetbal, heeft woensdagavond een oefenwedstrijd tegen Luxemburg met 3-0 gewonnen.

Ook EK-gangers België, Denemarken en Spanje wonnen hun oefenduels van respectievelijk Montenegro (2-0), Zweden (2-1) en Andorra (5-0).

Zoekende Fransen

Voor de Fransen was het constant zoeken naar een opening in de handbalverdediging van Luxemburg. En dus speelde de formatie van bondscoach Didier Deschamps met vier aanvallers in dit vriendschappelijke onderonsje: Kylian Mbappé natuurlijk, Marcus Thuram, Antoine Griezmann en Randal Kolo Muani.

Toch leverde dat lang weinig op. Pas in 43ste minuut was het raak. Muani scoorde na een voorzet van Mbappé.

Invaller Jonathan Clauss, vleugelverdediger van Olympique Marseille, maakte in de tweede helft van afstand de 2-0 via de onderkant van de lat. Mbappé tekende vlak voor tijd op knappe wijze ook nog voor een derde treffer.

Zondag spelen de Fransen nog vriendschappelijk tegen Canada. Daarna voetbalt het land op het EK tegen Oostenrijk, Nederland en Polen. Op vrijdag 21 juni wacht het duel met Oranje.

Denemarken won dankzij een mooie goal én assist van Christian Eriksen vlak voor het EK een oefenduel van buurland Zweden: 2-1.

Al in de tweede minuut was het raak voor Denemarken. Pierre-Emile Højbjerg stond helemaal vrij en liep een laag voorgegeven hoekschop van Eriksen binnen bij de eerste paal: 1-0.

Maar even later maakte de ploeg van bondscoach en oud-Feyenoorder Jon Dahl Tomasson alweer gelijk. De Zweedse spits Alexander Isak nam de bal goed aan voor zijn linker en schoot in de verre hoek de 1-1 binnen.

Ondanks kansen over en weer leken de nationale elftallen af te stevenen op een gelijkspel. Tot oud-Ajacied Eriksen in de 85ste minuut naar de rand van de zestien dribbelde en de bal mooi in de hoek krulde. De Zweedse doelman Robin Olsen was kansloos.

De 32-jarige middenvelder van Manchester United toont zo goede vorm in aanloop naar het EK. Uitgerekend drie jaar na zijn hartstilstand op het vorige EK, tijdens een wedstrijd tegen Finland.

Zaterdag oefenen de Denen van bondscoach Kasper Hjulmand tegen nóg een buurland dat niet geplaatst is voor het EK: Noorwegen. De Noren speelden woensdagavond ook vriendschappelijk, tegen Kosovo, en wonnen met 3-0 dankzij een hattrick van Erling Haaland.

In de groepsfase van het EK, dat volgende week vrijdag begint, treffen de Denen achtereenvolgens Slovenië, Engeland en Servië.

België won met moeite van Montenegro: 2-0. Het elftal van bondscoach Domenico Tedesco verzuimde vooral in de eerste helft om uit te lopen.

Op slag van rust maakte Kevin De Bruyne in zijn 100ste interland de openingstreffer. Doelman Matija Sarkic kwam ver uit en gleed de bal pardoes in de voeten van de middenvelder van Manchester City. Die kon daarna simpel binnentikken in het lege doel.

Zes wissels

Na rust wisselde de Belgische bondscoach direct zes keer. Ondanks het inbrengen van flankspelers als Jéremy Doku en Leandro Trossard speelden de Belgen weinig meer klaar. Pas in blessuretijd maakte de ploeg nog een tweede doelpunt via een strafschop, verzilverd door Trossard.

Zaterdag wacht nog een oefenduel met Luxemburg. De Belgen zitten op het EK in een groep met Slowakije, Roemenië en Oekraïne.

Ook Spanje maakte geen fout in een oefenduel tegen een buurland. Mede dankzij een hattrick van Mikel Oyarzabal won de ploeg van bondscoach Luis de la Fuente met 5-0 van dwergstaat Andorra.

Spanje oefent zaterdag nog tegen Noord-Ierland. Daarna start het land het EK met een duel tegen Kroatië, vervolgens treffen ze ook nog Italië en Albanië.