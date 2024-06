Kipruto voor zes jaar geschorst en wereldrecord en WK-medaille armer

De Keniaanse atleet Rhonex Kipruto is door de Athletics Integrity Unit (AIU) voor zes jaar geschorst. Hij kreeg vorig jaar mei al een voorlopige verbanning opgelegd nadat er verdachte bloedwaarden bij hem gemeten waren. De 24-jarige Kipruto is nu tot 10 mei 2029 geschorst.

Daarnaast gaat er een streep door al zijn resultaten vanaf september 2018. Dat betekent dat hij het wereldrecord op de 10 kilometer, dat de Keniaan in januari 2020 in Valencia op 26.24 bracht, kwijt is. Ook de bronzen medaille op de 10.000 meter van de WK van 2019 in Doha moet hij inleveren.