ANP Foto De Duitse ploeg in maart 2024

NOS Voetbal • vandaag, 15:53 Duits elftal geschokt door 'racistische' docu, makers baseren zich op data

In aanloop naar het EK voetbal is gastland Duitsland in rep en roer vanwege een documentaire die vanavond wordt uitgezonden. Onderdeel van de film is namelijk een enquête waarin de makers vroegen of mensen liever meer witte spelers in het Duitse voetbalelftal zien.

21 procent van de ruim 1.300 respondenten antwoordde met 'ja'.

Er ontstond veel ophef over de enquête. Het doel van de film - de diversiteit in het nationale team en Duitsland als immigratieland laten zien - wordt volgens sterspeler Joshua Kimmich niet bereikt. Hij vertelde zondag dat hij de enquête "racistisch" en "absoluut contraproductief" vindt.

De documentaire wordt uitgezonden door de ARD, een publieke omroep.

Nagelsmann: 'Ik vind het ook racistisch'

Kimmich kreeg bijval van bondscoach Julian Nagelsmann. "Ik heb er even over nagedacht en ik heb het gevoel dat we een beetje wakker moeten worden. Ik was geschokt dat zulke vragen werden gesteld en ook dat mensen ze beantwoordden", aldus Nagelsmann. "Ik vind het ook racistisch."

Proshots Trainer Julian Nagelsmann

"Er zijn mensen in Europa die hebben moeten vluchten vanwege oorlog, economische factoren, milieurampen, mensen die gewoon opgevangen willen worden. We moeten ons afvragen wat we op dit moment doen? Wij hebben het hier heel, heel goed en dan zeggen we zoiets? Ik vind het raar."

Is het onderzoek echt racistisch?

Lang niet iedereen deelt de mening van Nagelsmann en Kimmich. Zo verscheen er in de vooraanstaande krant Der Tagesspiegel een artikel met de strekking dat niet het onderzoek, maar de resultaten zorgwekkend zijn.

Charlotte Waaijers, Duitsland-correspondent van de NOS "Niet alleen de enquête heeft veel losgemaakt in Duitsland, ook de reacties daarop van onder anderen Nagelsmann en Kimmich. Het een 'shit'-enquête noemen, en stellen dat het een verkeerde vraag op het verkeerde moment zo kort voor het EK is, stuit op kritiek: dat ze wegkijken van het eigenlijke probleem. De maker van de documentaire heeft inmiddels uitgelegd waarom de redactie opdracht heeft gegeven voor deze enquête. Hij zegt dat hij tijdens de voorbereidingen op het draaien verschillende racistische opmerkingen hoorde. De redactie wilde weten of dat gedachten zijn die breder leven, of dat ze het beter uit de documentaire konden laten omdat ze niet meer waren dan losse anekdotes. De uitkomst was voor sommigen schokkend."

Verslaggever Philipp Awounou, maker van de documentaire, legt aan het duitse BR uit waarom hij voor deze vragen in de documentaire heeft gekozen. "Wij geven bewust geen anekdotische informatie, maar baseren die op goed onderbouwde data. We hebben deze realiteit niet gecreëerd. We hebben deze realiteit alleen ondervraagd."

Nagelsmann benadrukt dat hij bij de selectie van zijn spelers niet naar de huidskleur heeft gekeken en dat ook niet zal gaan doen.

"We spelen een EK voor iedereen in het land. En iedereen die topvoetbal kan spelen, wordt uitgenodigd om hier te komen en alles te geven voor zijn land. Dat is wat wij doen."