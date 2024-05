Duitsland maakt 'salamiploeg' voor EK nu al bekend op opmerkelijke wijze

De Duitse bondscoach Julian Nagelsmann heeft een maand voor het begin van het EK voetbal in eigen land al een deel van zijn selectie bekendgemaakt. Als eerste van de 24 bondscoaches.

Normaal gesproken worden EK-selecties in zijn geheel bekendgemaakt, maar Nagelsmann werkt volgens de Salamitaktik.

'In kleine stapjes naar een groot doel toewerken', zou de beste omschrijving zijn van het Duitse Salamitaktik. Omdat je een salami ook niet in één keer opeet, dat doe je plakje voor plakje.

Dat beviel Nagelsmann niet, dus neemt hij nu de regie in eigen hand. Met de Duitse voetbalbond bepaalt hij zelf wanneer de aankondigingen gedaan worden. Daarvoor kiezen ze voor originele invalshoeken.

Oma Lotti op Instagram

Zo vernam Nico Schlotterbeck, verdediger van Champions League-finalist Borussia Dortmund, zondagavond als eerste dat hij bij de EK-selectie zit. Hij hoorde dit plotseling via het dagelijkse journaal op televisiezender ARD.

Maandagochtend was het de beurt aan Jonathan Tah, verdediger van landskampioen Bayer Leverkusen. Hij kreeg het heuglijke nieuws van oma Lotti (93). Ze tilde het Duitsland-shirt met Tah's naam de lucht in. Het moment werd uitgezonden door influencer en verpleegkundige Rashid Hamid op Instagram.

Maandag werden er meer namen bekendgemaakt. Bayern München-keeper Manuel Neuer vernam het nieuws via een dakdekker op Instagram, terwijl Bayern-teamgenoot Aleksandar Pavlovic over zijn uitverkiezing hoorde in een avondprogramma op RTL genaamd 'Exclusiv.'