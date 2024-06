Instagram Een foto van Ahmed al-Najar

NOS Nieuws • vandaag, 14:30 Video van onthoofd kind in Rafah maakt veel los, familie doet verhaal

Het is een gruwelijk beeld dat online veel werd gedeeld na de aanval op een tentenkamp in Rafah van eind vorige maand: de video van een onthoofd kind dat wordt opgetild door een man. Nog altijd maakt het beeld veel los, zeker nu voor het eerst gezinsleden hun verhaal doen over de dood van de 18 maanden oude Ahmed al-Najar. De Arabische nieuwszender Al Jazeera sprak met hen.

De aanval waarbij Ahmed werd gedood gebeurde op de avond van 26 mei. Tientallen burgers kwamen om. Volgens Israël werden ook twee terroristen gedood. Direct na de aanval werd er begonnen met het zoeken naar slachtoffers. Sommige lichamen bleken verkoold te zijn door het vuur.

Al snel werden veel video's gedeeld van na de aanval, maar die van het onthoofde jongetje kreeg in het bijzonder veel aandacht. In columns en op sociale media werd gesproken van de zoveelste 'rode lijn' die door het Israëlische leger is overschreden.

Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk. Een journalist van The New York Times bevestigt op basis van locatiegegevens wel dat de video van de onthoofde baby op dezelfde plek is gemaakt als waar de aanval was. De beelden van het onthoofde lichaam zijn te schokkend om bij dit artikel te plaatsen. Een aantal socialemediaplatforms weert de ongecensureerde video vanwege de heftige inhoud.

Een tekening van het jongetje zonder hoofd wordt wel gedeeld. Het is een still uit de video, maar dan getekend. Er zijn verschillende varianten, waaronder een waarbij er een bloem uit het lichaam groeit. Die afbeelding is op een account een half miljoen keer geliket.

Instagram De tekening van Ahmed die wordt gedeeld

Ahmeds vader moest zijn zoon zonder hoofd begraven, vertelt hij. "Praten over wat er is gebeurd is heel heftig. Een baby zonder hoofd! Het is heel zwaar. Vooral omdat het om mijn zoon gaat. Het is gruwelijk."

In eerste instantie had hij geen idee wat er met zijn zoontje was gebeurd. "Ik wist toen niet dat zijn hoofd eraf was gegaan tijdens het bombardement. Ik geloofde het niet totdat ik hem zag in het ziekenhuis. Zijn hoofd zat los van zijn lichaam. Hij is zelfs begraven zonder hoofd.

Ook het broertje van Ahmed is emotioneel. Ook zijn moeder, zijn zus en een andere broer werden gedood bij de aanval. Alleen de vader en zijn twee broers overleefden. "Ik kon het niet aanzien, mijn broertje zonder hoofd. Op zijn hoofd zat overal bloed en zijn hoofd lag eraf. Ik huilde. Ik hield zoveel van hen. Ik mis ze", zegt hij huilend.

Deze week gaat opnieuw een foto van het kind rond op sociale media, maar dan een foto waarop hij nog leeft. Mensen die de afbeeldingen delen zeggen dat ze dat hebben gedaan om de jongen een naam te geven en hem niet te vergeten. "Voordat het een onthoofde baby was, was hij Ahmed", schrijft iemand onder de foto.

Geschokte reacties

De roep om een onderzoek naar de aanval op het tentenkamp wordt steeds luider. De Israëlische premier Netanyahu noemde de aanval in een toespraak in het Israëlische parlement een "tragische fout".

De beelden van het bloedbad leidden internationaal tot geschokte reacties, onder meer in Nederland. Op X spraken demissionair premier Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Bruins Slot van "afschuwelijke" beelden uit Rafah.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Cameron reageerde op X. "Zeer verontrustende beelden na de luchtaanvallen in Rafah dit weekend. Het onderzoek van de IDF moet snel, alomvattend en transparant zijn." Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de beelden ondraaglijk. Allen noemen de video van de baby niet specifiek.

De aanvallen op Gaza gaan onverminderd door. Al Jazeera meldt op basis van medische bronnen dat in Centraal-Gaza in de afgelopen 24 uur in totaal 66 mensen zijn omgekomen. Dat gebeurde onder meer bij aanvallen op twee Palestijnse vluchtelingenkampen.