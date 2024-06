Italiaanse rechtbank houdt veroordeling Amanda Knox voor laster overeind

De Amerikaanse Amanda Knox is in Italië opnieuw veroordeeld voor laster. De rechtbank in Florence oordeelt dat ze valselijk een Congolese bareigenaar had beschuldigd van moord op haar huisgenoot.

Langlopende zaak

Het lichaam van Kercher (21) werd in november 2007 met steekwonden gevonden in het appartement van Knox, dat ze als uitwisselingsstudent deelde met de Britse en twee Italianen.

Media-aandacht

Knox was voor de tweede keer sinds haar vrijlating in 2011 afgereisd naar Italië. Op sociale media sprak ze de hoop uit dat haar naam "voor eens en voor altijd gezuiverd zou worden". In het proces had ze verklaard dat ze Lumumba onder grote druk van de politie had beschuldigd. "Ik wist niet wie de moordenaar was, ik kon het niet weten."