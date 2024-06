ANP Het Flevoziekenhuis in Almere

In samenwerking met Omroep Flevoland NOS Nieuws • vandaag, 12:36 • Aangepast vandaag, 12:44 Vroeggeboren baby's kunnen weer naar ziekenhuis Almere, MRSA-bacterie weg

Zieke of te vroeg geboren baby's kunnen weer worden opgenomen op de afdeling neonatologie van het Flevoziekenhuis in Almere.

Op 16 mei werd een opnamestop ingesteld, nadat was gebleken dat drie baby's en drie zorgmedewerkers op de afdeling waren besmet met de MRSA-bacterie. Maar het ziekenhuis heeft de afdeling schoongemaakt en meldt dat er sindsdien geen nieuwe besmettingen zijn vastgesteld. Nu is de afdeling neonatologie weer helemaal opengesteld, schrijft Omroep Flevoland,

Kinderarts Martijn Bakker: "De maatregelen die we hebben genomen hebben gelukkig effect gehad. De bacterie heeft zich niet verder kunnen verspreiden. We zijn blij we de afdeling neonatologie weer veilig open kunnen stellen."

Resistent tegen antibiotica

De MRSA-bacterie veroorzaakt over het algemeen geen klachten, maar kan gevaarlijk zijn voor mensen met minder weerstand, zeker voor te vroeg geboren baby's. In zeldzame gevallen ontstaat bloedvergiftiging, botinfectie of longontsteking. De bacterie is resistent tegen de meeste antibiotica. Infecties zijn daardoor moeilijk te behandelen.

Tijdens de opnamestop is de afdeling verloskunde in het Flevoziekenhuis wel operationeel gebleven. Gezonde vrouwen konden er ook de afgelopen weken gewoon bevallen. Wel werd een aantal zwangere vrouwen met een verhoogd risico uit voorzorg naar andere ziekenhuizen overgebracht.

Waarborgen veiligheid

Toch besloten verschillende vrouwen uit eigen beweging om elders te bevallen. "Dat snappen we heel goed", reageert Fenneke van der Zijl van het ziekenhuis. "Hopelijk voelen vrouwen zich nu weer gerust over bevallen in het Flevoziekenhuis. Het waarborgen van veiligheid en kwaliteit van zorg staat altijd voorop."