MRSA-bacterie op baby-afdeling ziekenhuis Almere

Drie baby's en drie zorgmedewerkers van het Flevoziekenhuis in Almere blijken besmet met de MRSA-bacterie. Het ziekenhuis kan daarom voorlopig geen zieke of te vroeg geboren kindjes opnemen.

Baby's op de neonatologieafdeling die al in het ziekenhuis zijn opgenomen, worden in isolatie verpleegd. De afdeling is voor baby's die extra medische zorg nodig hebben, bijvoorbeeld door vroeggeboorte. Zij zijn daarom kwetsbaarder bij een MRSA-besmetting.

Meestal ongevaarlijk

De MRSA-bacterie veroorzaakt over het algemeen geen klachten, maar kan gevaarlijk zijn voor mensen met een zwakkere weerstand. Dan kan een infectie ontstaan zoals een steenpuist of krentenbaard. In zeldzame gevallen ontstaat bloedvergiftiging, botinfectie of longontsteking.