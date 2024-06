Nieuwe kentekenserie: letter, letter, letter, cijfer, cijfer, letter

De RDW is begonnen met een nieuwe kentekenserie voor personenauto's: drie letters, twee cijfers, één letter. Het eerste kenteken met die cijfer-lettercombinatie, GBB-01-B, is vanmiddag uitgereikt.

De nieuwe serie is de elfde landelijke cijfer-lettercombinatie voor personenauto's. De eerste werd uitgegeven in 1951 en bestond uit twee letters en vier cijfers. ND-00-01 is de allereerste kentekenplaat volgens het landelijke systeem. Daarvoor was er een provinciaal systeem waarbij elke provincie een eigen letter had.