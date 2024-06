NOS De politie was massaal aanwezig op het veld

In samenwerking met Omroep West NOS Nieuws • vandaag, 21:13 Scheidsrechter uit de hand gelopen voetbalwedstrijd Den Haag: 'Blij dat ik nog leef'

De scheidsrechter die afgelopen zaterdag floot bij de jeugdwedstrijd die uitliep in een grote vechtpartij, is daar flink van geschrokken. Hij moest naar de kleedkamer vluchten en is onder politiebegeleiding naar huis gebracht.

De wedstrijd in Den Haag tussen ESDO en thuisclub HBS werd in de tweede helft grimmig. Na een overtreding van de tegenpartij kreeg HBS een strafschop, die werd tegengehouden door de keeper van ESDO. Teamgenoten renden juichend op hem af, maar de scheidsrechter had zijn ogen op een specifieke speler gericht.

"Vanuit mijn ooghoek hield ik hem in de gaten", zegt hij tegen Omroep West. "Als je lang meeloopt, zie je wat iemand van plan is." De man die anoniem wil blijven, fluit al meer dan veertig jaar voetbalwedstrijden.

Twee aanhoudingen

Het onderbuikgevoel klopte: de ESDO-speler gaf zijn tegenstander volgens de scheidsrechter een "elleboog vol in zijn lijf". Hij deelde een rode kaart uit en gaf HBS opnieuw een strafschop. Een keuze waar niet iedereen het mee eens was: de scheidsrechter werd belaagd door spelers en begeleiding van ESDO. "Ik heb alle ziektes naar mijn hoofd gekregen. Ik ben blij dat ik hier nog levend zit."

Hij vluchtte de kleedkamer in, terwijl de vechtpartij op het veld escaleerde. De politie kwam ter plaatse: tientallen agenten konden uiteindelijk de orde herstellen met wapenstokken en honden.

Ook met de politie op het veld bleef het onrustig:

0:40 Politie met honden op voetbalveld na uit de hand gelopen jeugdwedstrijd

Twee mensen werden aangehouden: een voor mishandeling, een ander omdat die bevelen van de politie niet had opgevolgd. Twee personen raakten gewond bij het politieoptreden en moesten door ambulancepersoneel worden nagekeken.

Politiebegeleiding

De scheidsrechter is emotioneel als hij over de gebeurtenis praat. "Het zal me blijven achtervolgen", zegt hij. Toch staat hij zaterdag weer op het veld om een wedstrijd te fluiten. "Het is een heerlijke hobby. Ik laat dat niet verzieken door mensen die het veld op komen rennen en er een slachtpartij van maken. Als ik de beelden zie, word ik nog steeds pissig."